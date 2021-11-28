ليبيا.. بدء جلسة لنظر طعن سيف الإسلام القذافي بسبها

قال مصدر أمني ليبي، الأحد، إن محكمة استئناف سبها (جنوب)، بدأت الجلسة المخصصة للنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.

والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، "قائمة أولية" تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

وأوضح المصدر، وهو من مديرية الأمن الوطني بسبها، أن الطعن، قدمه محامي القذافي، خالد الزائدي، وهو الآن داخل المحكمة.

وأشار المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه، إلى أن المحكمة تؤمنها كتيبة طارق بن زياد، التابعة لمليشيا خليفة حفتر.

والجمعة، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هجوما استهدف محكمة سبها، الخميس، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا حفتر، المحكمة خلال محاولة محامي سيف الإسلام القذافي، تقديم الطعن على استبعاد موكله.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.