جامعة تراقيا التركية تحتضن منتدى "الاتحاد الأوربي للمناخ الشبابي"

احتضنت جامعة تراقيا بولاية أدرنة التركية، اليوم الإثنين، فعاليات منتدى "الاتحاد الأوربي للمناخ الشبابي في تركيا"، وذلك لمناقشة أبرز القضايا التي تسبب ضرراً للنظام البيئي.

ونُظم المنتدى في جامعة "تراقيا" كجزء من أسبوع دبلوماسية المناخ في الاتحاد الأوروبي، وبدعم من بعثة التكتل في تركيا.

من جانبه قال نائب رئيس الجامعة البروفسور "مراد ترك يلماز"، إن كل منتج يستخدم لمرة واحدة يضر بالطبيعة والبيئة، موضحاً أن المواد البلاستيكية الدقيقة تسبب ضرراً كبيراً للنظام البيئي وخصوصا الدقيقة منها.

وأضاف ترك يلماز أن معدلات الجفاف والتصحر العالمية ازدادت بسبب تغير المناخ، مشيرا أن العلماء يتوقعون أن ملياري شخص سيواجهون العطش عام 2025

جدير بالذكر أن 195 دولة قامت بالتوقيع على اتفاق باريس للمناخ، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية.