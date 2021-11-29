حزب الله يستأنف نشاطاته "التدريبية" للشبيحة في شمال شرق سوريا

بعد انقطاع دام 7 أشهر، استأنف حزب الله اللبناني تدريب المليشيا المحلية التابعة للنظام السوري والمعروفة باسم "الشبيحة" في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت وصول أفراد من "حزب الله" وعناصر أفغان من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران إلى مطار مدينة القامشلي.

وقالت المصادر إن الحرس الثوري الإيراني أرسل في الأسابيع الأربعة الماضية نحو 200 عنصر من أصول لبنانية وأفغانية إلى القامشلي، وبذلك ارتفع عدد الأجانب من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران في المدينة إلى 400 عنصر تحت قيادة الحاج جواد، أحد القادة في الحرس الثوري.

وأشارت إلى أن وصول هذه العناصر قوبل بعدم ارتياح من القوات الروسية المتمركزة في المدينة؛ وذلك لما قد تسببه من توتر مع القوات الأمريكية التي تتمركز هي الأخرى في القامشلي.

وأضافت المصادر أن 4 قياديين في "حزب الله" على رأسهم الحاج مهدي بدأوا مؤخراً بتدريب "شبيحة" النظام على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كمضادات الطيران والهاون والرشاشات المحمولة على السيارات.

وأوضحت أن كل فترة تدريبية تستمر 3 أسابيع وتضم 300 عنصر من "الشبيحة"، حيث سيتم تدريب عناصر جديدة بعد انتهاء كل فترة.

وكانت التدريبات العسكرية التي يقدمها عناصر الحزب للشبيحة توقفت في إبريل/ نيسان الماضي بعد سيطرة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي على حي "طي" في القامشلي وهو الحي الأكبر الذي كان النظام يسيطر عليه.

وتشارك أعداد كبيرة من "حزب الله" بالقتال في سوريا إلى جانب النظام الذي لجأ إلى الحل العسكري لقمع الثورة التي اندلعت ضده في عام 2011.