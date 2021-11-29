عون: سندعو قطر إلى تنفيذ استثمارات متعددة في لبنان

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إنه سيدعو قطر إلى تنفيذ استثمارات متعددة في لبنان، في محاولة لضخ سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في النهوض مجدداً.

جاء ذلك وفق لقاءه مع صحيفة "الراية" القطرية، نُشرت اليوم الإثنين، وذلك على هامش زيارته إلى الدوحة.

وأضاف عون: "لا وجود لاستثمارات قطرية أساسية في لبنان، علماً أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر، وخلال زيارتي للدوحة سأدعو الأمير التوجيه للاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت".

وأوضح الرئيس اللبناني أن بلاده في حاجة عاجلة إلى استثمارات قطرية في قطاعات مختلفة كالكهرباء والبنى التحتية، إضافة إلى التوظيف المصرفي.

وذكر عون بلورة الخطة الاقتصادية المتكاملة من جانب الحكومة، والتي تقوم على مبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات الضرورية، وإعادة تنظيم قطاعات عدة منها القطاع المصرفي وضبط الإنفاق وترشيده.

لافتاً إلى أن الخطة تهدف لمعالجة عديد أوجه القصور، منها المديونية، التي هي أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية، وصولا إلى الانهيار الشامل.

وعن المساعدات القطرية في لبنان خاصة للجيش، قال: "يمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الاخرى ليسوا بمنأى عنها".

وأردف: "أسباب الأزمة متعدّدة وتبدأ بالتبعات الكارثية للحرب السورية التي سدّت المنافذ البرية إلى دول الخليج العربي، وعطلت حركة التصدير وأضرت بالاقتصاد اللبناني، وأغرقت لبنان بمليون و850 ألف نازح سوري".

وذكر عون أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبين أن لبنان ينفق على النازحين المقيمين لديه، ما بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً.

وفي سياق متصل أكد عون أنه لا حرب نفطية تشن على لبنان، وإنما هناك الاعتبارات الجيوبوليتيكية، في إشارة إلى عدم وجود إعلانات عن اكتشافات نفطية مياه الدولة.

وتابع: "هناك أمر غامض، أُخبرت قبل مدة من باخرة تتولى عملية الحفر في البلوك رقم 4، أنّه تبيّن وجود غاز وقد باركوا لي، في صباح اليوم التالي تلقيت اتصالاً يقول إنّ كمية النفط ليست تجارية".

وقال: "قدّرت فوراً أن الأسباب سياسية دولية، والدولة صاحبة القرار في هذا الإطار قد تكون قريبة منا جغرافياً وقد تكون بعيدة عنا، ولكن الأكيد هو أن تأثيرها كبير جداً على شركات النفط".