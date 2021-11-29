مصر.. الكشف عن إنتاج أول طائرة من دون طيار

كشفت مصر، الإثنين، عن إنتاجها أول طائرة من دون طيار، "تستطيع حمل 65 كيلو غراما لمدة 14 ساعة".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، أجنحة معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021)، في مركز المعارض بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ورافق الرئيس المصري خلال جولة افتتاح المعرض كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.

وشهد السيسي "عرضا لنموذج من طائرة مصرية بدون طيار باسم "نووت" (NUT)، التي تُعرض لأول مرة"، وفق الوكالة.

وأوضحت أن الطائرة "تم إنتاجها ضمن استراتيجية القوات المسلحة لتوطين صناعة الطائرات، بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية ومصنع الطائرات".

وأفادت بأنها "صُنعت بالكامل بخبرات وعقول وأيادٍ مصرية، وقادرة على حمل 65 كيلو غراما لمدة 14 ساعة، ومجهزة للعمل مع الأقمار الاصطناعية".

كما استمع السيسي إلى شرح عن "تصنيع مشترك بين إدارة الحرب الإلكترونية (بالجيش المصري) والهيئة العربية للتصنيع (مصرية)".

وذكرت الوكالة أن التصنيع يشمل "منظومة "دي جي 400" لمجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار، التي تقوم بإعاقة وسائل التحكم والسيطرة، بمدى يصل إلى 4 كيلو مترات من جميع الاتجاهات".

كما شهد عرضا لـ"جهاز رادار صُمم لاكتشاف وتتبع الأهداف بدون طيار، بالإضافة إلى جهاز الرادار الأرضي الذي يُستخدم في اكتشاف المعدات والأفراد، وجميعها دخلت الخدمة وكلها مصرية الصنع بنسبة مئة بالمئة"، وفق الوكالة.

ويستمر معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) حتى الخميس، ويجمع شركات محلية ودولية في مجالات الدفاع والتسليح البري والبحري والجوي.