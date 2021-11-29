مواطنون يقتحمون محطة كهرباء في مدينة حلبا شمالي لبنان

اقتحم العشرات محطة كهرباء في مدينة حلبا شمالي لبنان، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن مدينتهم، فيما قام مواطنون بقطع طرق رئيسية كبرى.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود، أن عشرات الشبان اقتحموا محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة حلبا، وطالبوا بإمداد مدينتهم بالكهرباء لتأمين الإضاءة والتدفئة للسكان، خصوصا في ظل انخفاض درجات حرارة الطقس ليلا.

ومنذ أشهر تعاني معظم المناطق اللبنانية انقطاعا بالتيار الكهربائي لساعات طويلة عن المنازل والمؤسسات، جراء شح مادة الوقود المخصص لتشغيل معامل الطاقة، بسبب صعوبات تواجهها الحكومة في توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

في غضون ذلك، قطع عشرات الشبان الغاضبين طريقا رئيسيا في شمال البلاد يربط مدينة طرابلس بقضاء عكار، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وللأسباب ذاتها، قطع محتجون في منطقة البقاع (وسط) الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحدود مع سوريا لمدة نحو ساعتين.

وسجلت الليرة اللبنانية الأسبوع الجاري هبوطا إضافيا، وبلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق الموازية.

ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.