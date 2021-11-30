إقامة "صلاة الغائب" في غزة على أرواح ضحايا حادث مروري بتركيا

نظمت جمعية "كن الحياة إلى غزة" التركية، الإثنين، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحادث المروري في تركيا الذي أسفر عن وفاة "طارق كسكجي" و3 من رفاقه.

وأدى الفلسطينيون صلاة الغائب بالمسجد العمري ببلدة جباليا (شمالي غزة)، تضامنا مع عائلات الضحايا والشعب التركي، داعين الله بالرحمة لأرواحهم.

وقال مندوب فرع الجمعية في قطاع غزة "رمضان عسلية": "أقمنا صلاة الغائب تكريما للضحايا الأتراك الذين سقطوا جراء حادث مروري في تركيا، ونقدم التعازي للشعب التركي ولذوي الضحايا جراء الحادث الأليم".

من جانبه قال محمود الشرفا مسؤول الإعلام في فرع هيئة الإغاثة التركية (IHH) بغزة: "إننا في غزة نتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا بوفاة 4 أتراك في حادث مروري".

وكذلك عبرت "رابطة علماء فلسطين" عن حزنها لفقدان الشباب الأربعة داعين لعائلتهم وللشعب التركي بالصبر والسلوان.

ويوم السبت الماضي، توفي طارق كسكجي البالغ من العمر 26 عاما ويعمل قائد فريق الأداء والتحليل بشركة "بايكار" التركية للطائرات المسيرة، مع 3 من أصدقائه يعملون لدى هيئة الإغاثة التركية (IHH)، إثر اصطدام سيارتهم بشاحنة على طريق إسطنبول-بورصة.