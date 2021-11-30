السعودية تفتتح القسم القنصلي بسفارة بلادها في كابل

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، افتتاح القسم القنصلي بسفارة بلادها في كابل.

وأوضح بيان للخارجية نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه "تم افتتاح القسم القنصلي بسفارة السعودية في كابل اعتبارًا من الثلاثاء".

وأضاف أن ذلك "انطلاقاً من حرص حكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني"، دون تفاصيل أكثر عن توقيت وقفه وسببه.

والإثنين، دعت السعودية، لعقد اجتماع وزاري استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الإنساني بأفغانستان، مشيرة إلى أن باكستان عرضت استضافته في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق "واس".

وحذرت من تداعيات "الانهيار الاقتصادي المحتمل للدولة وتدهور الأوضاع المعيشي".

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، ترأست السعودية اجتماعا عاجلا لمنظمة التعاون الإسلامي دعته له بشأن أفغانستان، وخلص إلى أهمية إجراء حوار بين الأطراف الأفغانية وإحلال السلام.

والسعودية إحدى أبرز الدول التي قدمت مواقف دعم للحركات الأفغانية أثناء احتلال الاتحاد السوفيتي قبل عقود، كما اعترفت كل من باكستان والمملكة والإمارات فقط بالنظام الذي أنشأته طالبان في أفغانستان بين أعوام 1996 و2001، قبل أن يطيح بها وتعود بعد 20 عاما للحكم.