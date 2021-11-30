الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالخرطوم

أطلقت قوات الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

ووفق شهود عيان، حاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر لكن الشرطة أطلقت تجاههم قنابل الغاز في محاولة لتفريقهم.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، كما رددوا شعارات تندد بالانقلاب العسكري، والاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

كما شهدت مدن عطبرة (شمال)، وكسلا وبورتسودان (شرق)، ومدني والمناقل (بالوسط)، خروج الآلاف في تظاهرات رفضا للاتفاق بين حمدوك والبرهان.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وقع البرهان مع حمدوك اتفاقاً، تضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن العديد من القوى السياسية رفضت هذا الاتفاق.