عباس يبحث مع أمير قطر آخر تطورات القضية الفلسطينية

اجتمع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، اليوم الثلاثاء مع أميرة دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، وذلك بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن عباس أطلع أمير قطر على آخر التطورات للقضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية، كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني "جبريل الرجوب" أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية "حسن الشيخ"، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء "مجدي فرج"، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية "مجدي الخالدي"، والسفير الفلسطيني لدى الدوحة "منير غنام".

ويوم أمس الإثنين وصل عباس إلى الدوحة، بدعوة من أمير قطر، لحضور افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها قطر في الفترة بين 30 نوفمبر/تشرين الجاري، و18 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ووصل عباس، الإثنين، إلى الدوحة، بدعوة من أمير قطر، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2021.