عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح لها: "إن 209 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية"، مضيفة أنه من المتوقع أن يقتحم المزيد من المستوطنين المسجد بعد صلاة الظهر.

وكانت جماعات استيطانية اسرائيلية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد بمناسبة عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي الذي بدأ مساء الأحد ويستمر أسبوعا.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية السماح بالاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.