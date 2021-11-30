فلسطين تطالب العالم بالتدخل السريع لوقف هدم المنازل بالقدس

طالبت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، سفراء وممثلي الدول الغربية بالتدخل السريع لوقف التصعيد الإسرائيلي المتمثل بهدم المنازل الفلسطينية والاستيطان بالقدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة عاجلة، وجهها وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إلى السفراء والقناصل العاملين وممثلي الدول الغربية لدى فلسطين، نشرتها الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقال الهدمي، "أكتب إليكم للفت انتباهكم إلى التصعيد الخطير في قرارات هدم المنازل بالتوازي مع الزيادة الملحوظة في عدد المنازل المهدومة منذ بداية هذا العام (2021)".

وأشار إلى إعطاء المحكمة المركزية الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدم عشرات المنازل في حيي وادي ياصول والبشير في سلوان، الأمر الذي ينذر بتهجير مئات الفلسطينيين، العدد الأكبر منهم أطفال.

وأضاف الهدمي، إن القرار "جاء بعد تسليم عائلة فلسطينية قرار هدم مبنى سكني في حي وادي حلوة بسلوان يضم 4 شقق ويحتوي كذلك على عيادة صحية".

وتابع، في "بلدة الطور، تواجه 10 عائلات خطر التهجير بعد قرار بلدية الاحتلال بهدم مبناها السكني المكون من 5 طوابق".

وأشار الهدمي، أن مئات الفلسطينيين يتعرضون لخطر الهدم في حي البستان في سلوان وأحياء أخرى في المدينة.

وأوضح أنه "منذ بداية العام الجاري، تم هدم أكثر من 139 مبنى، وتتزايد قرارات الهدم بشكل ملحوظ، فيما لا يمر أسبوع دون الكشف عن مشاريع استيطانية جديدة على أراضي المدينة المحتلة".

وأشار إلى استمرار خطر قرارات إخلاء المنازل الفلسطينية، وعملية التطهير العرقي الذي تتعرض له عدة أحياء في المدينة المقدسة ومنها حي الشيخ جراح.

والثلاثاء، هدمت السلطات الإسرائيلية، منزلا في بلدة سلوان بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بداعي البناء غير المرخص.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية تتعمد تقليل رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين بالقدس الشرقية.