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مباحثات تركية إيطالية حول الأوضاع في ليبيا وأفغانستان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.11.2021 19:12
مباحثات تركية إيطالية حول الأوضاع في ليبيا وأفغانستان

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية، والأوضاع في ليبيا وأفغانستان.

جاء ذلك قبيل مشاركة الوزيرين في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالعاصمة اللاتفية ريغا.

وتناول تشاووش أوغلو ودي مايو سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات على الساحة الإقليمية، مثل ليبيا وأفغانستان.

ومن المرتقب أن يتناول وزراء خارجية الحلف على مدى يومين، التطورات الأخيرة في ملفات دولية عديدة مثل روسيا، وبيلاروسيا، وأفغانستان، ومنطقة البلقان الغربية.

ومن المنتظر أن يعقد تشاووش أوغلو، سلسلة لقاءات مع نظرائه على هامش القمة.

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