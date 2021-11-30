ميشيل عون: إذا قرر مجلس النواب بقائي في الرئاسة فسأبقى

صرح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بأنه لن يبقى في الرئاسة بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، و"لكن إذا قرر مجلس النواب بقائي، فسأبقى".

حديث عون (88 عاما) جاء في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، على هامش زيارة للدوحة غير معلنة المدة بدأها الاثنين، والتقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأضاف عون أن "الانتخابات النيابية (البرلمانية) ستُجرى، وكل الترتيبات تُتخذ من أجل حصولها".

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار 2022 بدلا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.

وتابع: "أنا ضد التمديد لمجلس النواب، ولن أبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى".

وأردف: "لا يمكن حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولايتي، لأن الحكومة قادرة على تسلم المسؤولية حتى إذا كانت في مرحلة تصريف الأعمال".

وفي 2016، انتخب البرلمان عون رئيسا، لينهي فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا.

وأثار عون مؤخرا تكهنات برغبته بالبقاء في السلطة، عبر تصريحه له قال فيه إنه لن يسلم الرئاسة إلى الفراغ.

لكن مصادر في الرئاسة قالت، وفق تقارير إعلامية محلية، إن هذا الحديث يعني أن عون سيبذل جهده حتى لا يحدث فراغ، عبر العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية.

وعن الأزمة الراهنة مع دول خليجية، في مقدمتها السعودية، قال عون إنه "من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، والعمل جارٍ على حل الأزمة".