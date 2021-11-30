وزير الصحة اللبناني: تركيا ستدعم بلادنا في حل مشكلات القطاع الصحي

صرح وزير الصحة اللبناني "فراس أبيض"، أن تركيا ستدعم بلاده في التغلب على المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي، والذي تعرض لنكسة كُبرى بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال "أبيض": "تركيا دولة مهمة وقوية وأحرزت تقدماً في قطاع الصحة، وإذا نظرنا إلى الماضي والحاضر، فإن مستقبلنا مشرق للغاية من حيث الأنشطة بين البلدين في قطاع الصحة".

وأوضح أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عام 2019، ووضعه ليس جيدا، مطالباً الحكومة التركية بأن تكون بجانب لبنان لإعادة بناء قطاعه الصحي.

وأكد الوزير اللبناني أن تركيا دائما كانت مع لبنان منذ سنوات عديدة ومستمرة في دعمها له، كاشفاً عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال: "تركيا تظهر نهجا داعما للبنان في هذه الأوقات الصعبة من خلال المساعدات المهمة جدا للتخلص من الأزمة".

ولفت الأبيض إلى المباحثات مع وزير الخارجية التركي "مولود تشاوش أوغلو" أثناء زيارته إلى بيروت يومي 16 و17 نوفمبر/ترين الثاني الجاري، مشيراً إلى أنهم تطرقوا للعديد من الموضوعات ذات الصلة بوزارة الصحة.

وقال: "تشاوش أوغلو نقل رسالة دعم من الرئيس أردوغان وتركيا للبنان لكافة القطاعات وخاصة الصحية، وتطرقنا بالاجتماع إلى ضرورة افتتاح مستشفى الصدمات والحروق الذي أقيم في مدينة صيدا جنوبي لبنان بدعم من تركيا".

وأوضح أن مشروع المشفى كلف ملايين الدولارات، متمنياً افتتاحه قريباً.

وأردف: "نعلم أن قطاع الأدوية قوي جدا في تركيا، وقد ناقشنا هذا الموضوع أيضا في اجتماعنا حول أسعار الأدوية في تركيا الذي يبدو معقولاً بالنسبة للبنان في هذه الظروف".

يذكر أن مصرف لبنان يدعم استيراد الأدوية تجنبا لعدم ارتفاع أسعارها، من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق السوداء الذي لامس نحو 25 ألف ليرة، إلا أنه وبسبب عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد مؤخرا، تم رفع الدعم عن قسم كبير من الأدوية باستثناء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، وغيرها.