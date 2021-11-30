وزير الصناعة التركي: جهودنا مستمرة لإنشاء قاعدة العلوم التركية في أنتاركتيكا

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي "مصطفى ورانك"، استمرار الجهود لإنشاء قاعدة العلوم التركية بالقارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، مشيراً إلى اكتمال أعمال تصميم القاعدة.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في فعاليات ورشة العمل الوطنية الخامسة للعلوم القطبية، والتي عقدت في جامعة جبزة التقنية بولاية قوجه إيلي غربي تركيا.

وأشار ورانك إلى أهمية القطبين لما يحملان من آثار مهمة للأرض، وخاصة حول تغير المناخ، لافتا إلى استضافتهما للأبحاث العلمية في جميع المجالات.

ولفت ورانك أن تركيا أحرزت مؤخراً تقدماً كبيراً في الدراسات العلمية بالقطب الجنوبي بدعم من جميع المؤسسات والمنظمات، مؤكدا أن الهدف هو الحصول على صفة "بلد استشاري" في معاهدة أنتاركتيكا.

وأضاف أن تركيا نظمت 5 رحلات علمية إلى القطب الجنوبي منذ عام 2017، وأن الرحلة السادسة يخطط لها في 2022.

ومنذ 2017، نظم فريق علمي يضم نحو 100 عالم تركي، 3 رحلات إلى القارة القطبية؛ بغرض إجراء بحوث علمية فيها، برعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.