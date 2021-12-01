أطفال اليمن يدفعون ثمن حرب السنوات السبع

في مشهد شبه سينمائي ينطلق الأطفال اليمنيون يومياً في طريق صحراوي وعر متعرج، بعضهم بدون أحذية، وأكثرهم مترجلين إلا أولئك الذين تمتلك عوائلهم دواب، ويحملون في أيديهم أكياس الدقيق والأرز الفارغة لاستخدامها كحقائب للمدرسة، مشهد تتجسد فيه معاناة زهور لم تتجاوز أعمارهم التاسعة.

وبعد كل ذلك الطريق الشاق، ينتهي بهؤلاء الأطفال الحال في خيمة أو كوخ لتلقي الدروس، حيث أصبحت تلك هي الوسائل البديلة عن المدارس التي دمرتها الحرب.

بحزن وألم يروي "عبد الله طيب" مدير مدرسة علي بن أبي طالب المدمرة بمدينة "ميدي" التابعة لمحافظة حجة (جنوب)، والذي يجلس على مدخل كوخ دراسي، وقال: "يوجد لدينا أكثر من 350 طالب وطالبة، ثلثيهم لا يمتلكون حقائب ولا زي مدرسي نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية لأهاليهم".

وأردف: "يستخدم أغلبية الطلاب أكياس الدقيق والأرز كحقائب لحفظ أدواتهم الدراسية، وهناك عدد من الطلاب يأتي إلى المدرسة حافي القدمين".

وأضاف طيب: "كانت رحلتنا إلى المدارس المدمرة في مدينة ميدي محفوفة بالمخاطر والتحديات، من أجل جلب المقاعد الدراسية للطلاب من بين أكوام الدمار"، مؤكداً أن جميع المدارس في المدينة الساحلية مدمرة بشكل كامل، ومحاطة بالألغام والعبوات الناسفة.

وتابع: "أثناء بحثنا عن المقاعد الدراسية وجدنا بمساعدة الفريق الهندسي لنزع الألغام أكثر من 15 عبوة ناسفة في مدرسة واحدة فقط".

وفي هذا السياق، قال العميد "ياسر الروحاني" رئيس شعبة هندسية لنزع الألغام بالجيش اليمني: "نزعنا منذ اندلاع المعارك في 2015 أكثر من 50 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة في المديريات المحررة بمحافظة حجة"، مشيراً أن أغلبها كانت مزروعة بالقرب من مساكن وطرقات ومدراس.

من جانبها قالت مديرة مكتب التربية والتعليم بمديرية ميدي الساحلية "فاطمة جمال جربحي" أنه نحو 80 في المئة من مجموع الطلاب في المديرية وهم حوالي 800 طالب لا يمتلكون زي مدرسي نتيجة الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن لمعظم أهالي الطلاب.

وأشارت إلى أن "جميع الطلاب يدرسون تحت حرارة الشمس وغبار الصحراء وفي خيام متهالكة وأكواخ منذ ثلاثة أعوام، وسط بيئة قاسية ومن حولهم أصوات الدواب والدراجات النارية".

وبحسب جربحي، فإن "العملية التعليمية تتوقف في جميع المديريات ومنها ميدي عند المرحلة الإعدادية، نتيجة نزوح الكادر التعليمي المختص لمرحلة ما بعد الإعدادية والحصار القائم، ولذلك يتجه عدد كبير من الأطفال للعمل في الأسواق وترك الدراسة".

من جهته قال مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية حيران بمحافظة حجة، محمد حسين عوام: "يوجد لدينا 11 مدرسة، أغلبها بحاجة إلى ترميم، منها مدرستان دمرتا بشكل كامل، كما أن أكثر من 3400 طالب في المديرية يدرسون تحت الأشجار وفي الأكواخ وفي المساجد وفي ظروف بيئية غير ملائمة".

وأوضح أن مكتب التربية وجميع المدارس في المديرية لا تمتلك جهاز حاسوب لأرشفة بيانات الطلاب.

وأشار عوام أنه بعد دخول الحرب عامها السابع: "يواصل الأطفال في المديريات المحررة دفع ثمن الحرب والحصار، إذ يعاني نظام التعليم من الإجهاد الكبير وانعدام التمويل والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لكل الأطفال".

ورداً على سؤال حول العملية التعليمية، أجاب: "يمكن القول إن التطوع هو العصب الرئيسي لاستمرار العملية التعليمية في جميع المديريات والقرى وفي مخيمات النازحين".

وأشار إلى أنه "رغم وجود المنظمات الإنسانية الداعمة في اليمن، إلا أنها في غياب تام عن هذا المناطق وسط انقطاع رواتب الكادر التعليمي منذ فترة طويلة".

وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، أن أكثر من 2500 مدرسة تعرضت للضرر أو التدمير بسبب النزاع في مختلف مناطق اليمن، مما أدى إلى حرمان أكثر من 2 مليون طالب من التعليم.

وبنظرات من الحزن الممزوج بالألم، التقط أطراف الحديث المعلم التربوي علي عبده طيب، قائلا: "17 عاماً في قطاع التعليم كافية لأن تنهي رغبتنا ويضعف حماسنا وتتلاشى أحلامنا في ظل انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار".

وفيما يخص كيفية تدبير أمور المعيشة، أشار إلى أن مزرعته البسيطة هي مصدر رزقه الوحيد وسط حصار خانق ومنع تصدير المنتجات الزراعية للأسواق من قبل الحوثيين.

وفي يوليو/تموز الماضي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسف" في تقرير لها، من أن عدد الأطفال الذين يواجهون اضطرابات في التعليم باليمن قد يصل إلى 6 ملايين.

وأكد التقرير أن ثلثي القوة العاملة في التدريس (أكثر من 170 ألف معلم) لم يتلقوا رواتب منتظمة لمدة أربع سنوات، مما أضطرهم إلى التوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرّض ما يقرب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم.

التعليم لم يكن الأزمة الوحيدة لأطفال اليمن، فالتقرير أشار إلى أنه تم تجنيد أكثر من 3600 طفل، وأصبحوا طرفاً في النزاع خلال الست الماضية.

ووفقاً للتقرير، فقد قتل نحو 3 آلاف و336 طفلا، وتم الاعتداء على 465 من المرافق التعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية خلال الفترة بين 26 مارس لعام 2015 و28 فبراير لعام 2021.

التقرير ذاته ذكر أنه انخرط 17 بالمئة من أطفال اليمن ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما مجموعهم 3.1 ملايين، في عمالة الأطفال، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأطفال العاملين بالوقت الراهن بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده اليمن.