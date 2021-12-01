ارتفاع إصابات الإيدز بإقليم شمال العراق خلال 2021

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم شمال العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 69 إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" فقط خلال عام 2021.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أنه خلال العام الحلي سُجل 69 إصابة في عموم مناطق الإقليم، موضحة أن 58 حالة منها لأجانب وافدين، بينما 11 حالة لمواطنين عراقيين.

وأضاف البيان أنه العام الماضي 2020 سجل 20 إصابة، بينما سجل عام 2019 "40" إصابة.

من جانبه أعلن مركز الجهاز المركزي للإحصاء التابع للحكومة الاتحادية أن عدد الإصابات بالإيدز بلغت 204 حالة عام 2019، من بينها 172 ذكر مقابل 32 أنثى، أما الوفيات فبلغت 9 حالات، 8 منها ذكور وأنثى واحدة.

وتأتي هذه الإحصاءات بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول، إذ يتحد العالم لدعم المصابين بالإيدز والمتأثرين به، وكذلك لإحياء ذكرى من توفوا بسببه.

ووفق برنامج مكافحة الإيدز التابع للأمم المتحدة يبلغ عدد المصابين في الوقت الراهن أكثر من 33 مليون شخصًا حول العالم، ثلثاهما في دول إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.