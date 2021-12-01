الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج عن ناشطين معارضين

دعا خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، الأربعاء، للإفراج عن ناشطي المعارضة الموقوفين في مصر منذ مدة في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن خبراء الأمم المتحدة قيموا قرار تأجيل جلسات محكمة الطوارئ لكل من علاء عبد الفتاح ومحمد البكير ومحمد إبراهيم رضوان، المسجونين منذ عام 2019، حتى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأفاد البيان أن "الحكومة المصرية أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب".

وشدد البيان على "وجوب الإفراج عن الناشطين الثلاثة الذين تم اعتقالهم تعسفيا وحرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن، وشطب أسمائهم من قائمة الإرهاب".

كما دعا البيان الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في قوانين مكافحة الإرهاب.

يذكر أنه تم توقيف علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة 25 يناير 2011، في 29 سبتمبر/أيلول 2019، وحُبس بعد يوم واحد فقط من توقيفه.