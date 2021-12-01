الإغاثة التركية تعتزم تقديم المزيد من المساعدات للصومال

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) عن عزمها تقديم المزيد من المساعدات الغذائية للصومال، والتي تعاني من الجفاف منذ عدة أشهر.

وقال "حسن دمير" ممثل الهيئة لدى الصومال إنهم سيطلقون حملة مساعدات على خلفية الأزمة الحاصلة، كما سيقدمون مساعدات غذائية ومياه للمناطق المتضررة من الجفاف.

وأشار "دمير" أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم لأسباب متعلقة بالجفاف خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً إلى أنهم قدموا مساعدات غذائية لألف أسرة.

وحسب إفادة صادرة مؤخرا لوزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، فإن نحو 7.7 ملايين مواطن يواجهون أوضاعًا إنسانية مزرية من إجمالي السكان البالغ عددهم 14 مليوناً، وذلك جراء عوامل الجفاف والجراد الصحراوي وتذبذب موسم الأمطار، إلى جانب تداعيات وباء كورونا الذي شل حركة اقتصاد البلاد وتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.