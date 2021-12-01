الاحتلال الإسرائيلي يصادر ممتلكات فلسطينيين بالضفة الغربية

أعلن مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، أن الجيش الإسرائيلي صادر ممتلكات خاصة بفلسطينيين من تجمع "الرأس الأحمر" شمالي الضفة الغربية.

وأضاف "معتز بشارات" أن قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها شاحنات اقتحمت التجمع الفلسطيني، الواقع شرقي محافظة طوباس، وصادرت ممتلكات شخصية.

وأردف: " بدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية من ساعات، وأسفرت عن مصادرة 8 جرارات زراعية من تجمع "الرأس الأحمر" وصهاريج لنقل المياه وعددا من المركبات خاصة والعربات المجرورة".

وذكر أن سكان التجمع وعددهم نحو 180 نسمة يعملون في الزراعة وتربية المواشي، ويعتمدون بشكل أساسي على الممتلكات المصادرة.

وقال بشارات إن مصادرة الجرارات مع بدء موسم الحراثة، تهدد زراعة الحبوب البعلية لنحو ثلاثة آلاف دونم، في حين تحرم مصادرة الصهاريج السكان ومواشيهم من مياه الشرب.

ويقع التجمع الفلسطيني في منطقة مصنفة "ج" وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وفيها تمنع مقومات بقاء وتوسع الفلسطينيين.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بجرائم دولة الاحتلال في الأغوار، مضيفة أن إسرائيل أعلنت الحرب منذ ما يزيد على 4 ساعات على خيام المواطنين الفلسطينيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى في منطقة الرأس الأحمر.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تُرهب السكان بهدف تهجيرهم وطردهم بالقوة من أراضيهم لتخصيصها لأغراض تعميق وتوسيع الاستيطان في الأغوار.

ووفق تقرير لمنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإنه منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هدم وصادر الجيش الإسرائيلي 768 مبنى فلسطينياً في المنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.