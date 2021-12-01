الدنمارك.. النيابة العامة تطلب تغريم شركة لبيعها وقوداً للجيش الروسي العامل في سوريا

طلبت النيابة العامة الدنماركية تغريم شركة شحن متّهمة بخرق الحظر الأوروبي المفروض على النظام السوري بمبلغ 54 مليون يورو وحبس رئيسها التنفيذي لمدة عامين.

وجاءت المطالبة بفرض غرامة بعشرات ملايين اليورو على شركة دان-بانكرينغ خلال محاكمة الشركة في قضية بيع 172 ألف طن من وقود الطائرات إلى شركات روسية في 33 صفقة أبرمت بين عامي 2015 و2017.

وتم تسليم تلك الشحنات إلى سوريا حيث استُخدمت لتعبئة خزانات المقاتلات الروسية المشاركة في المعارك الدائرة في البلاد.

وقال المدعي العام أندرس ريتشندورف أمام هيئة المحكمة في أودينسي إن "خطورة الانتهاك تتجلى في أن الوقود استخدم لتعبئة خزانات مقاتلات روسية قصفت المعارضة لنظام الأسد، باسمه".

وطلبت النيابة العامة حبس كيلد ديمانت الرئيس التنفيذي لشركة بانكر القابضة التابعة لها دان-بانكرينغ.

ودفعت الشركتان والرئيس التنفيذي بالبراءة من التّهمة الموجهة، وشددوا على أن تصرّف زبائن الشركة بالوقود يقع خارج مسؤوليتهم بما أن هؤلاء غير خاضعين لعقوبات.

لكن ريتشندورف قال إن ديمانت لم يكن حريصا بالقدر الكافي لدى قراءته المعلومات بشأن التعامل مع شركات روسية في العام 2016.

وقال "حتى الإهمال يمكن أن يشكّل أساسا للإدانة، وكان يتعيّن على المتّهم أن يدقق بشكل أكبر في ما كان يجري من أمور".

وشكّل مبلغ 647 مليون كرونة (87 مليون يورو، 99 مليون دولار) الذي تقاضته الشركة عن بيع الوقود، ما نسبته نحو اثنين بالمئة من مجموع مداخيلها بين عامي 2015 و2017.

تستهدف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ العام 2011 النظام السوري وتشمل الحظر النفطي وتجميد أي أصول للمصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.