رصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في المملكة العربية السعودية

أعلنت السعودية رصد أول حالة إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم "أوميكرون"، وبات تهديداً جديداً.

وقالت وزارة الصحة، إنه "تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا (لم تحددها)"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وهذه الإصابة هي الأولى بالمتحور الجديد يعلن عنها بالمملكة.

وكانت الرياض قررت الجمعة الماضي، تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول إثر اكتشاف السلالة الجديدة فيها، وهي "جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني".

كما شمل القرار "تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين من القادمين مباشرة وغير مباشرة من تلك الدول، على أن يطبق الحجر الصحي لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول".

ووصفت منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" الذي أعلن عن اكتشافه بدولة جنوب إفريقيا، أواخر الأسبوع الماضي، بأنه "متحور مثير للقلق".

وحتى الثلاثاء، سجلت السعودية 549 ألفا و752 إصابة بكورونا، بينها 8 آلاف و836 وفاة، فضلا عن 538 ألفا و913 حالة تعاف