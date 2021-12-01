لبنان يجري مباحثات مع قطر لإمداده بالغاز عبر الأردن وسوريا

كشفت الحكومة اللبنانية عن محادثات مع الجانب القطري لإمداد بيروت بالغاز القطري عبر الأردن وسوريا.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الثلاثاء، عقب لقائه نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي، في الدوحة.

وقال فياض، إنه تم اختيار منطقة العقبة في الأردن، على البحر الأحمر، لتغويز (إعادته من الحالة السائلة إلى الغازية) الغاز القطري المسال، قبل نقله إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في إطار مباحثات بين بيروت والدوحة لإمداد لبنان بالغاز.

ولفت البيان، إلى "أهمية تغويز الغاز القطري المسال لتأمين الطاقة إلى معامل الكهرباء في لبنان".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على أن أسهل طريقة لهذا الأمر تكون عبر تغويز الغاز المسال في مكان غير قطر، ليتم اختيار منطقة العقبة في الأردن حيث تجرى هذه العملية، ومن ثم يُنقل الغاز إلى لبنان عبر سوريا".

وأكد فياض، إنه بدأ مباحثات مع نظيره الأردني لتأمين موافقة السلطات الأردنية، واصفا هذه المحادثات بأنها "إيجابية".

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب بهذا الخصوص عن السلطات القطرية أو الأردنية أو النظام السوري.

وقال فياض، إن "هذا الحل لأزمة نقص الطاقة في لبنان يكون إلى جانب الحل المنتظر من الغاز المصري، الذي سينقل عبر سوريا عن طريق الخط العربي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحث وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع القائم بأعمال سفارة قطر في بيروت علي المطاوعة، التعاون في مجالي النفط والغاز وإمكانية دعم دولة قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال.