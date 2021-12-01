لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس تقضي بعودة الدبيبة للسباق الرئاسي

قضت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، برفض طعن مقدم ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ونقلت منصة فواصل (الخاصة) أن "لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس قبلت الاستئناف المقدم من المترشح عبد الحميد الدبيبة ضد طعن المترشح فتحي باشاغا".

وأوضحت أن بهذا "يكون عبد الحميد الدبيبة ضمن قائمة المترشحين للرئاسة".

فيما أكدت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) أن المحكمة قضت "نهائيا بعودته (الدبيبة) للسباق الرئاسي".

والأحد، تقدم المترشح للرئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بطعون ضد منافسه الدبيبة، منها ما يتعلق بامتلاكه جنسية ثانية.

والدبيبة، هو رئيس الحكومة الحالية، ولد في مدينة مصراتة (غرب) عام 1958، ويحظى بدعم قبائل في غربي البلاد، ولديه قاعدة شعبية كبيرة وفق مراقبين.

وتمكن الدبيبة من إحداث تغييرات في الوضع المعيشي للمواطن، منذ أن تولى منصبه في 16 مارس/ آذار الماضي، ضمن سلطة انتقالية مؤقتة مهمتها الأساسية قيادة البلاد إلى الانتخابات.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم خليفة حفتر، إضافة إلى أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

والثلاثاء، قضت محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين، بحسب إعلام محلي.

ويأمل الليبيون بأن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.