إسرائيل تنفذ اتفاقيات مع خمس دول عربية تمس الأمن القومي

تسعى إسرائيل لجعل وجودها طبيعياً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تواجدها على أراض عربية عبر تنفيذ مشاريع اقتصادية حيوية، صنفها البعض أنها تمثل أمناً قومياً لتلك الدول.

وما ساعد تل أبيب في ذلك هو التطبيع السريع للدول العربية معها خلال العام الماضي تحديداً، فقد كانت نقطة لدعم هذه المشاريع الجديدة، وتعزيز مشاريع أخرى قائمة بالفعل في مصر والأردن.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المشاريع الموقعة بين إسرائيل وخمسة دول عربية كل منهم على حدة، في قطاعات مختلفة تتنوع بين الطاقة والمياه والزراعة والتكنولوجيا، والصحة والزراعة، إضافة إلى محاولات لإقامة شراكات مع دولة سادسة وهي السودان.

الأردن (الطاقة والمياه)

أبرم الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام تدعى "اتفاقية وادي عربة" عام 1994، والتي تنظم العلاقة بين الطرفين، كما أنها كانت بوابة لمشاريع قليلها لكنها كانت تمثل أمناً قومياً للملكة.

ومن أبرز المشاريع "اتفاقية الغاز" الموقعة بين البلدين عام 2016، وتنص على تزويد الأردن بنحو 45 ملياد متر مكعب من الغاز على مدار 15 عام، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع الأردن مع إسرائيل اتفاقية جديدة تفيد بشراء المملكة 50 مليون متر مكعب من المياه من تل أبيب، وهو ما يعد كمية إضافة وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الأردن توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل، للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

تنص الاتفاقية على بناء الأردن محطة طاقة شمسية على صحرائه تحول الكهرباء الناجمة إلى إسرائيل، مقابل بناء الأخيرة محطة لتحلية المياه على البحر المتوسط، لتحويل المياه الناتجة إلى الجانب الأردني.

مصر (مجال الطاقة)

كان الغاز الطبيعي هو وقود التعاون بين إسرائيل ومصر، إذ أعلنت القاهرة مطلع 2020، بدء ضخ الغاز الإسرائيلي من حقولها الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، إلى محطات التسييل المصرية.

وبموجب اتفاقيات التي أُبرمت في 2018 و2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.

وتبحث مصر من خلال الاتفاقية عن التحول لمركز إقليمي للطاقة، من خلال استيراد الغاز الطبيعي وتسييله في محطاتها، وتصديره للأسواق الاستهلاكية، بينما ترمي إسرائيل لتسويق الغاز الطبيعي المستخرج من قبالة سواحل المتوسط.

الإمارات (مجالات متعددة)

رغم أن عمر التطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية لم يتجاوز 15 شهراً، إلا أنهما وقعتا أكثر من 50 اتفاقية في مجالات عدة منذ سبتمبر/ أيلول 2020.

ففي 16 سبتمبر 2020 وقعت موانئ دبي العالمية مذكرات تفاهم مع شركة "دوڤرتاوار"، وذلك ضمن تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين أبو ظبي وتل أبيب، وكذلك تعزيز الحركة التجارية بالمنطقة.

وفي نفس اليوم من العام الماضي، قال مصرف أبوظبي الإسلامي، المدرج بسوق أبوظبي المالي، إنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك "لئومي"، ثاني أكبر بنوك إسرائيل، لاستكشاف مجالات التعاون لدى الجانبين وأسواق دولية أخرى.

في 18 أكتوبر 2020، أعلنت وزارتا المالية بالبلدين أن الجانبين توصلا إلى اتفاقية تمنح حوافز وحماية لمن يستثمر لدى الآخر.

في 20 أكتوبر 2020، وقعتا أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش زيارة وفد إماراتي لإسرائيل.

وفي مايو/ أيار 2021، وقعت إسرائيل معاهدة ضريبية مع الإمارات في خطوة تهدف إلى دفع المبادلات التجارية الثنائية، وتجنب الازدواج الضريبي.

وفي يوليو/ تموز 2021، وقعت إسرائيل والإمارات، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والبحث، والتطوير الزراعي، والتجارة.

وفي أكتوبر 2021 وقعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإسرائيلية لتعزيز التعاون في البحث العلمي واستكشاف الفضاء.

ونوفمبر/ تشرين الثاني الشهر الماضي، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الإمارات تواصل عملها المشترك مع إسرائيل لتحقيق شراكات في مجال الطاقة خاصة المتجددة منها.

كما وقعت مجموعة "إيدج" لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات، وشركة "آي. إيه. آي" الإسرائيلية لصناعة الطيران، نوفمبر الماضي، اتفاقا استراتيجيا في دبي، لتصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات.

البحرين (الطب والطيران)

في أكتوبر 2020، أعلن وزير الخارجية البحريني "عبد اللطيف الزياني"، عن توقيع مذكرات تفاهم مع إسرائيل في مجالات متعددة، كخطوة لتأسيس تعاون ثنائي بين البلدين.

وخلال أبريل/ نيسان الماضي، توصلت إسرائيل والبحرين إلى اتفاق للاعتراف المتبادل بالتطعيمات وما يسمى "الجواز الأخضر" الذي يحمله متلقو اللقاح أو المتعافون من فيروس كورونا.

في الشهر نفسه، أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية، أنها ستبدأ تنظيم رحلات مباشرة من المنامة إلى تل أبيب وبالعكس، ابتداء من 3 يونيو/ حزيران 2021، وهو ما تم فعليا.

وفي أكتوبر 2021، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقية هي الأولى من نوعها، بين المركز الطبي شيبا ومستشفيين في البحرين، ستسمح الشراكة للمراكز الطبية لدى الجانبين بالتعلم من بعضها في مجالات مثل علاج السرطان والبحوث الطبية.

المغرب (مجالات متعددة)

كانت أول اتفاقيات المغرب مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث تم توقيع أربعة اتفاقيات بمجالات متعددة، مرتبطة بالإعفاء من إجراءات التأشيرة، وأخرى في مجال الطيران المدني، والابتكار وتطوير الموارد المائية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار.

وفي يوليو الماضي، وقعت إسرائيل والمغرب، أول اتفاقية في مجال الحرب الإلكترونية "سايبر"، تقضي بإقامة تعاون في البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت الخطوط الجوية الملكية المغربية، وشركة "العال" الإسرائيلية للطيران مذكرة تفاهم استعدادا لاتفاقية مشاركة الرمز التي ستسمح برحلات جوية بين الجانبين وإلى وجهات أخرى.

والأسبوع الماضي، وقعت إسرائيل والمغرب، مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير دفاع الأولى بيني غانتس إلى الرباط، وتهدف إلى تنظيم التعاون الاستخباراتي والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.