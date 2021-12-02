الأمم المتحدة تدعو السودان لاتخاذ خطوات جادة لإجراء انتخابات نزيهة

دعت الأمم المتحدة، الخميس، السلطات السودانية إلى اتخاذ خطوات جادة نحو إجراء انتخابات نزيهة ترسخ نظام ديمقراطي مدني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجادة من قبل السلطات السودانية، لتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي إلى نظام ديمقراطي مدني".

وأضاف: "اتفاق 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي كان خطوة أولية نحو استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي المدني، لكن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي إنجازه".

واشترط دوجاريك لحصول السودان على قبول محلي ودولي "الإفراج بشكل عاجل عن جميع المعتقلين والمحتجزين بشكل تعسفي منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي".

وتابع: "لا يمكن تحديد مسار الانتقال الديمقراطي دون شركاء ثورة السودان، ولذلك فإننا ندعم جهود رئيس الوزراء (عبد الله حمدوك) للانخراط مع قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغيرها".

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أزمة سياسية حادة حين تم إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".