الأمم المتحدة تستنكر استخدام الأمن السوداني العنف في مظاهرات الثلاثاء

أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان "فولكر بيرتس"، اليوم الأربعاء، عن انزعاجه من مشاهد استخدام قوات الأمن العنف المفرض في مظاهرات الثلاثاء.

وقال "بيرتس" في تغريدة عبر تويتر: "يتعارض هذا مع الالتزامات التي تعهدت بها قوات الأمن، بتجنب مثل هذه الأساليب، كما أنه يقوض الثقة، يحب وضع حد لهذه النزعة المستمرة على الفور".

ويوم أمس الأربعاء، أكد رئيس الَوزراء عبد الله حمدوك أن حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي، من أهم واجبات الشرطة، داعياً رئاسة الشرطة بتوخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المظاهرات السلمية.

كما أعلنت لجنة أطباء السودان أن عدد إصابات مظاهرات الثلاثاء بالخرطوم بلغت 98 إصابة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين ثان المنصرم وقع رئيس الجيش عبد الفتاح البرهان اتفاقا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لأنهاء أزمة سياسية بالبلاد، لكن عدداً من القوى السياسية السودانية رفضت هذا الاتفاق، معتبره إياه بأنه محاولة لإضفاء صفة الشرعية على الانقلاب.