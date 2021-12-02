وزارة الأوقاف المصرية: سنقوم بترجمة القرآن للغة العبرية لمواجهة النسخ المغلوطة

أعلن وزير الأوقاف المصري "محمد مختار"، الأربعاء، عزم وزارته ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية لمواجهة نسخ مغلوطة صدرت بتلك اللغة.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية المصرية بأن جمعة قال: "سنستعين بأساتذة جامعيين ومترجمين متخصصين لإخراج تلك الترجمة بالشكل والدقة التي تليق بمعاني القرآن".

من جانبه قال "عبد الله حسن" المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، إن الوزارة أصدرت كتاب المنتخب في فهم معاني القرآن الكريم باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والصينية والأوردية والإندونيسية.

وأضاف: "جار خلال أسبوعين إصداره باللغة اليونانية وفي خلال شهر سوف يتم بلغة الهوسا".

وتابع: "بعد انتهاء هاتين الترجمتين ستشرع الوزارة بالاستعانة بأساتذة كلية اللغات والترجمة التابعة لجامعة الأزهر لترجمة وتفسير معاني القرآن باللغة العبرية".

وحول احتمالية وجود نسخ باللغة العبرية حول معاني القرآن الكريم محرفة، قال: "نحن كوزارة لم تصلنا نسخ محرفة، لكننا شرعنا في مثل إصدار هذه الترجمات لمن يريد الاطلاع على الصحيح في ترجمة التفاسير".

وأشار أن "هناك مستشرقون وضعوا مغلوطات في تراجم القرآن الكريم وخصوصا في هذه اللغة (العبرية) ولذلك شرعنا في الترجمة".