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الجيش الأمريكي يخصص وحدة خاصة لتدريب عناصر "ي ب ك" الإرهابي شرقي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.12.2021 17:38
قوات أمريكية في شمال شرق سوريا الفرنسية / أرشيفية قوات أمريكية في شمال شرق سوريا (الفرنسية / أرشيفية)

تعمل وحدة أمريكية خاصة مكونة من 70 جنديا وصلت مؤخرا إلى قاعدة رميلان الأمريكية، شمال شرقي سوريا، على تدريب عناصر تنظيم "ي ب ك-بي كا كا" الإرهابي.

وأوضحت مصادر محلية سورية، الجمعة، لمراسل الأناضول أن الوحدة الأمريكية الخاصة بدأت الأربعاء، تدريب ما يسمى القوات الخاصة للتنظيم HAT، على السلاح وعمليات الهجوم والاقتحام.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها لأنها غير مخوّلة التحدث للإعلام، إلى أن التدريب سيشمل المئات من عناصر التنظيم.

ولفتت إلى أن العناصر الذين سينهون التدريب سيتم توزيعهم على مدينة الحسكة وبلدة الشدادي التابعة لها، وحقل العمر النفطي في محافظة دير الزور.

ومنذ عام 2015 دربت القوات الأمريكية الآلاف من عناصر التنظيم في قواعدها العسكرية في المنطقة، وذلك تحت ذريعة مكافحة تنظيم "داعش".

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