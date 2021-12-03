الرئيس الفرنسي يصل قطر محطته الثانية في جولته الخليجية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

وذكر بيان أصدره الديوان، أن آل ثاني وماكرون "بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والأمنية والتعليمية والتنموية، وبما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين".

وأضاف البيان: "كما جرى تبادل الرأي ووجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي وخصوصًا مستجدات الأوضاع في المنطقة".

ووصل ماكرون إلى قطر قادما من الإمارات ضمن جولة خليجية تشمل أيضا السعودية تستمر يومين، لبحث عدة قضايا أبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات الليبية والملف النووي الإيراني.