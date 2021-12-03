في أكبر صفقة من نوعها.. الإمارات تشتري 80 طائرة "رافال" من فرنسا

وقعت أبوظبي اتفاقية مع باريس لشراء 80 طائرة "رافال" و12 مروحية "كاراكال"، وصفت بأنها "الأكبر"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، الجمعة.

وقال الإليزيه، في بيان، إنه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للإمارات، وافقت الأخيرة على شراء 80 مقاتلة فرنسية الصنع من طراز "رافال"، بحسب ما نقلت قناة "فرانس 24".

وأشار البيان، إلى أن الإمارات وافقت أيضا على شراء 12 مروحية للنقل العسكري من طراز "كاراكال"، من شركة "إيرباص" الأوروبية.

وأضاف: "هذه (الاتفاقية) نتيجة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مما يعزز قدرتهما على العمل معا من أجل استقلالهما وأمنهما".

ووقع اتفاقية شراء طائرات "رافال" المدير العام لشركة "داسو" الفرنسية المصنعة لها إريك ترابيير، تزامنا مع محادثات يجريها ماكرون مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في اليوم الأول من جولته الخليجية.

ووصفت القناة الاتفاقية، بأنها "أكبر طلب دولي على الإطلاق على طائرات رافال المقاتلة منذ دخولها الخدمة في 2004".

بدورها ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أنه جرى خلال زيارة ماكرون توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع فرنسا، أبرزها لشراء طائرات "رافال" ومروحيات "كاراكال".

وقالت الوكالة إن ابن زايد وماكرون شهدا "توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وفرنسا".

وأضافت أن أبرز الاتفاقيات بين البلدين "شراء طائرات وتزويد معدات أسلحة رافال، وشراء طائرات عمودية (H225M) طراز كاراكال".

ولم تحدد الوكالة الإماراتية عدد الطائرات أو قيمة الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت القناة الفرنسية بأن ماكرون بدأ جولة خليجية، ووصل اليوم إلى الإمارات، قبل أن يتوجه إلى قطر مساء، ثم يزور، السبت، مدينة جدة السعودية.

وخلال جولته، سيبحث ماكرون قضايا استراتيجية أساسية في المنطقة، تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا والملف النووي الإيراني، وفق القناة.

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة بين أكثر مشترين للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011 ـ 2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4,7 مليارات يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان الفرنسي حول صادرات الأسلحة.

وكانت قطر تسلمت 36 مقاتلة "رافال"، تنفيذا لصفقة مع شركة "داسو" وقعت في مايو/أيار 2015.