ماكرون يشدد على أهمية الحوار مع السعودية من أجل "استقرار المنطقة"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحوار مع السعودية "أكبر دولة خليجية من حيث الحجم" ضروري من أجل "استقرار المنطقة".

وقال ماكرون: هذا "لا يعني أننا راضون" في إشارة إلى قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، ما أدى الى المساس بصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأدلى إيمانويل ماكرون بهذه التصريحات في الإمارات وسيواصل جولته مساء الجمعة في قطر ثم السعودية السبت وسيكون من أوائل القادة الغربيين الذين يلتقون ولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي.

وقال الرئيس الفرنسي "ألاحظ أن السعودية نظمت قمة مجموعة العشرين في العام التالي (بعد قضية خاشقجي) ولم ألاحظ أن العديد من القوى قاطعت مجموعة العشرين".

وأضاف "كنا دائما واضحين في موضوع حقوق الإنسان أو هذه القضية".

وتابع أن "فرنسا لها دور تلعبه في المنطقة (...) ولكن كيف لها أن تعمل من أجل استقرار المنطقة والتعامل مع ملف لبنان والعديد من المواضيع مع تجاهل الدولة الخليجية الأولى من حيث الجغرافيا والحجم".

وشدد على أن "هذا لا يعني أننا راضون ولا يعني أننا ننسى".

وقال الرئيس الفرنسي "نظل شريكا متطلبا لكن يجب أن نتحدث مع بعضنا البعض ونبقى منخرطين" في المنطقة "وإلا فلن يكون من الممكن الحوار".