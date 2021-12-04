الشرطة الإسرائيلية تقتل رجلا في بلدة أم الفحم على خلفية جرائم مدنية

أطلقت الشرطة الإسرائيلية الجمعة النار على رجل وقتلته في بلدة أم الفحم في شمال إسرائيل قيل إنه متورط في هجوم دهس أسفر عن إصابة ضابطين، وفق ما قال مسؤولون إسرائيليون.

جاء الحادث بعد جولة من أعمال العنف بين سكان أم الفحم بينها اشتباكات مسلحة. قتل رجل بالرصاص أمس الخميس في البلدة. اندفعت الشرطة ورجال إطفاء إسرائيليون إلى المنطقة حيث دوى إطلاق النار وأضرمت النيران في المباني.

تأتي الفوضى وسط موجة من الجرائم العنيفة في المجتمع العربي في إسرائيل لا تظهر أي علامة على تراجعها، بالرغم من الإجراءات بعيدة المدى التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.

قالت شرطة حرس الحدود إن حادثة الجمعة بدأت عندما فتحت قوات حرس الحدود شبه العسكرية النار على سيارة كانت مسرعة باتجاههم، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخر في السيارة تم اعتقاله بعد تلقي العلاج الطبي. قالوا إن الضابطين أصيبا بجروح خفيفة إلى متوسطة.

قالوا إنه تم العثور على مسدس وذخيرة في السيارة، وأن الرجلين يشتبه في تورطهما في نزاعات عائلية عنيفة هزت أم الفحم في الأشهر الأخيرة. وقالت السلطات إن الاقتحام لم يكن له دوافع سياسية.

شهدت البلدات العربية في جميع أنحاء إسرائيل تصعيدًا كبيرًا في العنف في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالجريمة المنظمة والخلافات العائلية. قُتل ما لا يقل عن 117 عربيًا في عام 2021، وهو أعلى رقم مسجل، وفقًا لمبادرات إبراهيم، التي تروج للتعايش العربي اليهودي. ومعدل الجريمة بين العرب يتجاوز بكثير نسبتهم من السكان التي لا تزيد عن 20 في المائة.

يحق للمواطنين العرب في إسرائيل التصويت، ويتحدث معظمهم العبرية بطلاقة، ولهم حضور كبير في جامعات الدولة ومهنها الطبية. لكنهم يواجهون تمييزًا واسع النطاق، لا سيما في مجال الإسكان.

لديهم روابط عائلية وثيقة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة، ويتوافقون إلى حد كبير مع قضيتهم، مما دفع العديد من الإسرائيليين اليهود إلى النظر إليهم بريبة. اندلعت أعمال عنف بين اليهود والعرب في أنحاء إسرائيل خلال حرب غزة في مايو أيار.

لطالما اتهم النشطاء العرب الشرطة بتجاهل الجريمة في مجتمعاتهم. روج مسؤولون إسرائيليون لعدد من المبادرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ميزانيات أكبر لإنفاذ القانون في المجتمعات العربية، لكن الشرطة تقول إن القادة المحليين يمكنهم فعل المزيد لمساعدتهم.

تعهدت الحكومة الإسرائيلية الحالية باتخاذ إجراءات كبيرة ضد الجرائم في المجتمعات العربية في أغسطس / آب حيث أعلنت عن موجة من الاعتقالات. كان هذا مطلبًا مركزيًا لحزب صغير صنع التاريخ هذا العام من خلال كونه أول فصيل عربي ينضم إلى ائتلاف حاكم.

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن دعمه للشرطة اليوم الجمعة، داعياً إلى تحسين الوضع الأمني ومزيد من الحوار مع القادة العرب.