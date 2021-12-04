لبنان يبني سياجا حدوديا مع إسرائيل

قالت قناة عبرية إن لبنان بدأ ،السبت، لأول مرة بناء سياج على الحدود مع إسرائيل.

وذكرت قناة "كان" (رسمية)، أن اللبنانيين "شرعوا منذ صباح اليوم في بناء السياج الحدودي أمام بلدة المطلة الواقعة في شمال إسرائيل.

ونشرت القناة مقطع فيديو تم التقاطه من داخل الحدود الإسرائيلية يظهر معدات وعمالا يقومون بنصب سياج على الجانب اللبناني من الحدود.

و"يقام السياج في المنطقة التي اقتحمها متظاهرون لبنانيون قبل نحو نصف عام تجاه الأراضي الإسرائيلية"، بحسب المصدر ذاته.

وحتى الساعة 02:00 ت.غ لم يعلق لبنان على ما أفادت به القناة العبرية.

وعلى طول خط التماس بين البلدين، فإن السياج الوحيد الموجود حتى اليوم على الحدود اللبنانية هو السياج الإسرائيلي.

وفي 14 مايو/أيار الماضي وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، اقتحم عشرات اللبنانيين السياج الحدودي مع إسرائيل بالقرب من منطقة المطلة.

ووقتها "رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف الدبابات تجاه المتظاهرين الذين عادوا إلى الأراضي اللبنانية"، وفق ما ذكرت القناة.