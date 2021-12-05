بعد إضراب عن الطعام دام 131 يوماً.. الأسير الفلسطيني الفسفوس يصل بلدة دورا جنوبي الخليل

وصل، الأحد الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس، المفرج عنه من السجون الإسرائيلية، بعدما خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام دام 131 يوما، لبلدة دورا جنوبي مدينة الخليل (جنوب) مسقط رأسه، حيث كان في استقباله المئات من الفلسطينيين.



وأقيم حفل استقبال حاشد للأسير المحرر، شارك فيه صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادات من كافة الفصائل، بحسب مراسل الأناضول.



ورفع المستقبلون الفسفوس على كرسي متحرك، وسط فرحة وزغاريد، وهتفوا باسمه مشيدين بـ"صموده".



وقال الفسفوس في كلمة خلال الحفل: "مررنا في مراحل قاسية خلال الإضراب، وصل الأمر إلى الاعتداء والتهجم علينا جسديا من قبل قوات الاحتلال".



وأضاف: "الاحتلال مارس كافة أنواع التنكيل بهدف كسر إرادتنا لكنه فشل".



بدوره، أشاد "صيدم"، بصمود الفسفوس، وقال في كلمة له "اليوم نحتفي بانتصار الفسفوس وغدا سنأتي إلى بلدة دورا للاحتفال بانتصار هشام أبو هواش المضرب منذ 111 يوما رفضا للاعتقال الإداري".



وأضاف: "هؤلاء هم أسرانا يصمدون في مواجهة الاحتلال وينتصرون".



وفي وقت سابق من الأحد، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الفسفوس على حاجز الظاهرية جنوبي مدينة الخليل.

والفسفوس، (32 عاما) اعتقل في يوليو/تموز 2020، من بلدة دُورا جنوبي مدينة الخليل (جنوب)، وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام، قبل أن يوافق على تعليق إضرابه مقابل الإفراج عنه.

واعتقل الفسفوس، عدة مرات وأمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وسبق أن خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري عام 2019.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.