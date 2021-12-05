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بعد تلقي تدريب مكثف في تركيا.. قوات صومالية تعود لقواعدها

وكالة الأناضول للأنباء
أبوجا
نشر في 05.12.2021 10:01
آخر تحديث في 05.12.2021 10:03
بعد تلقي تدريب مكثف في تركيا.. قوات صومالية تعود لقواعدها

عاد 100 جندي من القوات الخاصة الصومالية إلى بلادهم، السبت، بعد أن أنهوا تدريبهم في تركيا، واستقبلهم قائد قوات المشاة بالجيش الصومالي "محمد تهليل بيهي".

وقال مسؤولون عسكريون (فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم)، أن ما يزيد عن 100 عنصر من القوات الصومالية تلقوا تدريبات حديثة لأداء المهمات الخاصة "الكوماندوز"، وذلك عن طريق القوات المسلحة التركية بولاية إسبرطة (غرب البلاد).

وفي أغسطس/آب الماضي، قدمت تركيا للجيش الصومالي 22 مركبة مدرعة، لمساعدته على حفظ الأمن بالبلاد، بعد قرار انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي "أميصوم" الشهر الحالي.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تشكلت مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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