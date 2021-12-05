سفير قطر لدى تركيا: البلدان سيتخذان خطوات إضافية لتحقيق مزيد من التقارب

قال الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى أنقرة، إن انعقاد الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية بعد غد الثلاثاء في الدوحة برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، سيعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسيدفع بها إلى آفاق جديدة .

وأعلن السفير، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن البلدين سيتخذان خلال الاجتماع خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون بين البلدين.

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

ونوه السفير إلى قوة ومتانة العلاقات الآخذة في التطور والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف القطاعات وأواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ولفت إلى التقارب في وجهات النظر بين البلدين في معظم القضايا الإقليمية والدولية.