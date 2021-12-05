عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وأدوا صلوات تلمودية في باحاتة، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتوجهوا تحديدا إلى المنطقة الشرقية خلال الفترة الصباحية لأداء الصلوات.

وفي مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المستوطنين خلال أدائهم صلواتهم وإلى جوارهم يقف عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية لحمايتهم.

ويُتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.