إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحواجز بالضفة

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، رفع حالة التأهب على الحواجز الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وغرد وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس" عبر موقع تويتر وقال: "بعد الأحداث الأخيرة، أوعزت برفع حالة اليقظة والتأهب في جميع المعابر"، في إشارة الى الحواجز".

وكان "غانتس" يشير إلى إصابة حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة، فجر الإثنين، جراء ما زعمت سلطات الاحتلال إنها عملية دهس نفذها فلسطيني عند حاجز عسكري شمالي الضفة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفاد الارتباط المدني (مسؤول عن التنسيق مع إسرائيل) باستشهاد الفتى محمد نضال يونس (15 عاما) من مدينة نابلس، متأثرا بجروح أصيب بها عقب إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبة كان يستقلها عند حاجز "جبارة"، شمالي الضفة.

وذكرت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية زعمت أن الفتى يونس حاول دهس أحد عناصرها على حاجز جبارة.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد يونس في منطقة الجبل الشمالي شمال نابلس، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "فلسطينيا أصاب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة، فجر الإثنين، دهسا في حاجز جبارة".

وأضافت: "قام حارس آخر بإطلاق النار على المنفذ وأصابه بجروح بالغة الخطورة".

وأشارت إلى أنه "تم نقل الفلسطيني إلى مستشفى مئير، في كفار سابا (وسط إسرائيل)، قبل أن يفقد حياته لاحقا".

وهناك عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تقيد حركة الفلسطينيين الى إسرائيل وحتى داخل الضفة الغربية ذاتها.