الشرطة الإسرائيلية تعتدي على أسرى فلسطينيين داخل المحكمة

اعتدت الشرطة الإسرائيلية بالضرب على 8 أسرى، اليوم الإثنين، بينهم 5 ممن سبق وأن فروا من سجن جلبوع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، و3 آخرين متهمين بمساعدتهم على الفرار، وذلك أثناء حضورهم إحدى جلسات محاكمتهم بمحكمة الصلح بالناصرة (شمالي البلاد).

كما طال الاعتداء وفق شهود عيان، طاقم المحامين المدافعين عنهم.

وقال المحامي جميل سعادة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: "الاعتداء على الأسرى عندما بدأوا بالحديث إلى وسائل الاعلام، وإعادتهم إلى الغرفة التي خرجوا فيها".

وأضاف: "الاعتداء على أسرى بالضرب بالإضافة إلى الاعتداء على طاقم الدفاع عن الاسرى وإخراج باقي المحامين من قاعة المحكمة".

وتابع: "نحن بصدد تقديم شكوى حول الاعتداء على طاقم المحامين، وعلى الأسرى أثناء المحكمة للمحكمة ذاتها".

وأشار إلى أن المحكمة قررت الانعقاد مجددا في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، نجح ستة أسرى فلسطينيين بالفرار من سجن جلبوع، عبر نفق، وأُعيد اعتقالهم لاحقا.