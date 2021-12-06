الكاظمي يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق

مع قرب موعد انسحاب جميع القوات القتالية من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021، وفق الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع العراق في يوليو/تموز الماضي،

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، سبل التنسيق لإنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي، الإثنين، من الوزيرة البريطانية تراس، وفق بيان للحكومة العراقية.

وتطرق الاتصال إلى "التنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، بما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

كما بحث الجانبان "مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق في تعزيز الاستقرار"، حسب البيان ذاته.

وبريطانيا عضو في التحالف الدولي الذي تشكل عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا.

واتفقت بغداد وواشنطن على أن العلاقة الأمنية بينهما "ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية في العراق بحلول 31 ديسمبر/كانون أول 2021".

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة تنظيم "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالبلاد نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.