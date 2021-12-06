انطلاق أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية

انطلق أول مهرجان سينمائي دولي بالسعودية، مساء الإثنين، على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد غربي المملكة، و"المصنّفة إرثا عالميا" وفق اليونيسكو.

وقالت إدارة المهرجان عبر حسابها الموثق بـ"تويتر" مساء الإثنين: "انطلقت اليوم الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من مدينة جدة التاريخية".

ويستمر المهرجان حتى منتصف ديسمبر/كانون أول الجاري.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، كشف المهرجان في بيان آنذاك عن برنامج دورته الافتتاحية، قائلا إنها "تقام من 6-15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثا عالميا وفق اليونيسكو".

وأوضح وقتها أن الدورة الافتتاحية سيشارك فيها "العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم".

وتم اختيار الفيلم الموسيقي "سيرنو للمخرج البريطاني، جو رايت ليكون في افتتاح المهرجان، وبالختام فيلم المخرج المصري، عمرو سلامة المرتقب "برّه (خارج) المنهج".

وعقب إعلان برنامج الدورة الافتتاحية، قال محمد التركي رئيس لجنة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "هذه هي اللحظة التي انتظرناها طويلا للإعلان عن انطلاق أول مهرجان سينمائي دولي".

ويضم برنامج المهرجان 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا بـ34 لغة، منها 25 في عرض عالمي أول، و48 في أول عرض عربي، و17 في عرض أول في منطقة الخليج. بحسب بيان إدارة المهرجان.

وإلى جانب مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وعروض السجادة الحمراء، والعروض الخاصة، يستضيف المهرجان مجموعة من البرامج هي "اختيارات عالمية" و "سينما السعودية الجديدة" و "كنوز البحر الأحمر" و "روائع عربية" و "روائع العالم" و "جيل جديد" إضافة إلى عروض "السينما التفاعلية" و "حلقات البحر الأحمر".

ويأتي افتتاح المهرجان السينمائي الدولي الأول بعد 4 سنوات من افتتاح المملكة لأول دار سينما مطلع أبريل/ نيسان 2018.

وبعد حظر دام أكثر من 35 عاما، افتتحت بالسعودية أول دار سينما مطلع أبريل/ نيسان 2018، ووصلت الدور حتى 39 في يوليو/ تموز الماضي، ضمن مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ضمن رؤية "السعودية 2030" التي يقودها ويدفع بها ولي العهد محمد بن سلمان.