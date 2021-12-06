فلسطين تتهم الولايات المتحدة بمنح إسرائيل الوقت لضم الضفة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن "إدارة الولايات المتحدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدلاً عن حله تمنح دولة الاحتلال الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية".

ونددت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف عن سياسة إدارة الصراع، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى مصادقة حكومة الاحتلال على قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، بأنها دليل واثبات متواصل لا اجتهاد فيه أن الحكومة الإسرائيلية تستخف بإرادة السلام الدولية، ولا تحترم المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان.

وقالت إن "إسرائيل تتعايش مع المواقف الدولية ما دامت شكلية ونظرية لا تؤثر على علاقاتها بدول العالم وبالمجتمع الدولي، وما دامت لا تقترن بعقوبات رادعة تجبرها على التفكير بوقف الاستيطان".

ويوم الخميس الماضي، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة تجنب إسرائيل اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب، تقوض جهود حل الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على 8 مخططات استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، لبناء 1058وحدة سكنية.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة، بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.



