قوى سودانية تدعو لتظاهرات اليوم وتحذر السلطات من قمعها

دعت قوى "إعلان الحرية والتغير- المجلس المركزي" بالسودان، إلى الخروج والمشاركة في تظاهرات اليوم الإثنين، لإسقاط ما أسمته بالانقلاب وتحقيق مدنية الدولة.

وقالت القوى في بيان صدر يوم أمس الأحد: "تتسع الشوارع يوم غد في العاصمة والولايات لأبناء الشعب في فعالية ثورية سلمية، لتحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة".

وأردفت: "ندعو كل قوى الثورة للمشاركة في مواكب مليونية 6 ديسمبر لتكون ملحمة وطنية، لتكون ملحمة جديدة خلف الأهداف الوطنية".

وشددت البيان على أن الانقلاب فاقد للشرعية وتحاصره أسوار العزلة الشعبية، ومصيره السقوط الكامل، كما حذرت السلطات من استخدام العنف ضد المتظاهرين أو محاولة قمع التظاهرات السلمية، مشدداً على أن جرائم الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 44، متهمة ما تسميها "قوات الانقلاب" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".