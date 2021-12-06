نيويورك تايمز: نظام الأسد أنشأ إمبراطورية مخدرات على أنقاض سوريا

أفاد تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأحد، أن أقارب وأصدقاء بشار الأسد حولوا سوريا إلى "دولة مخدرات جديدة على البحر المتوسط".

وقال التقرير الذي نشر تحت عنوان "على أنقاض سوريا تزدهر إمبراطورية المخدرات"، إن صناعة المخدرات لنظام الأسد، بنيت على رماد عقد من الحرب، لكنها أصبحت تجارة تجني مليارات الدولارات.

ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها الصحيفة، فإن الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، التي يترأسها ماهر الأسد الشقيق الأصغر لبشار، تُشرف على كثير من عمليات إنتاج وتوزيع المخدرات.

وأضافت الصحيفة "رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالنظام وأعضاء من حزب الله اللبناني وأقارب للأسد، هم اللاعبون الرئيسيون في تجارة المخدرات".

واستند تحقيق "نيويورك تايمز" وفق ما صرحت به، على معلومات هامة حصلت عليها من مسؤولي إنفاذ القانون في 10 دول، إضافة إلى مقابلات مع خبراء المخدرات العالميين.

وأردف التقرير أن المنتج الرئيسي في سوريا هو "الكبتاغون"، وهو من الصادرات الأكثر قيمة.

كما ذكر أن مسؤولين في اليونان وإيطاليا والسعودية وبلدان أخرى، صادروا مئات الملايين من الحبوب المخدرة القادمة من الميناء الذي يسيطر عليه النظام في سوريا.

فعلى سبيل المثال، اكتشف مسؤولون إيطاليون 84 مليون حبة مخبأة في لفائف من الورق والمعدن العام الماضي، فيما عثر مسؤولون ماليزيون على 94 مليون حبة داخل عجلات عربة مطاطية، لكن هذا المواد المصادرة لا تمثل سوى جزء بسيط من المخدرات التي تباع.

وكشف التقرير عن ضبط أكثر من 250 مليون حبة كبتاغون في جميع أنحاء العالم هذا العام فقط، أي أكثر 18 مرة من الكمية التي صودرت قبل أربع سنوات.

وفيما يخص الحرب الواسعة التي تشنها تركيا ضد مروجي المخدرات، تمت مصادرة مواد مخدرة في عدد من موانئها كجزء من حربها الواسعة ضد مروجي المخدرات، وتمت مصادرة 1072 كيلوغراماً من عقار الكبتاغون أي ما يعادل 6.2 مليون حبة في عمليات تفتيش في ولاية هطاي خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وكذلك وأثناء العمليات العسكرية التي تشنها الوحدات التركية ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي، تم اكتشاف مخابئ كبيرة للمخدرات، التي يعتمد عليها التنظيم كمصدر رئيسي للدخل له.

ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا "جويل ريبيرن" قوله: "من السخافة أن نذهب إلى النظام السوري ونطلب منه التعاون في مكافحة المخدرات".

مضيفاً: "الحكومة السورية حرفياً هي التي تصدر المخدرات. وهم لا ينظرون إلى الاتجاه الآخر بينما تقوم عصابات المخدرات بعملها، الحكومة هي عصابة المخدرات".