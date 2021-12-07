الأمم المتحدة تؤكد على موقفها بضرورة محاسبة قتلة جمال خاشقجي

أكدت الأمم المتحدة مجدداً على ضرورة محاسبة المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والذي لم يعثر على جثته حتى اليوم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر قضائية، أن شرطة مطار شارل ديغول في باريس ألقت القبض على "خالد العتيبي" (33 عاما)، وهو أحد السعوديين المشتبه بهم في قتل خاشقجي (59 عاما).

وردا على سؤال بشأن إلقاء القبض على العتيبي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "نحن أمام عملية قضائية تجري في الوقت الحالي".

وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "كان موقف الأمين العام منذ البداية واضحا، وهو تأكيده على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة على جريمة قتل خاشقجي".

وألقي القبض على العتيبي بينما كان على وشك مغادرة فرنسا إلى العاصمة السعودية الرياض، وتم وضعه رهن الاعتقال القضائي، فيما تسعى الشرطة لتأكيد هويته بشكل نهائي.

والعتيبي مشتبه به كأحد أحد أعضاء الفريق السعودي المكون من 20 فردا الذي قتل خاشقجي، وهو مطلوب للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن تركيا.

يذكر أن محكمة سعودية قضت في سبتمبر/ أيلول 2020 بمعاقبة أشخاص من الفريق بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة إلى 20 عاما، دون الكشف عن هوية أي من المدانين.