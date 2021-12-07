الرئيس التونسي يدعو إلى ملاحقة أحزاب متهمة بتلقي تمويل أجنبي

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تطبيق القانون على من أسماها أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثنائ الحملات الانتخابية البرلمانية عام 2019.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد اجتمع سعيد، يوم أمس الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري.

وقال البيان: إن سعيد لفت، خلال الاجتماع، إلى أن القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشّعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات.

وتابع سعيد: "تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمةٍ، وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حُجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التّقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.

وأردف: "إثبات التّمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التّقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع، لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أصدرت محكمة المحاسبات تقريرا بشأن انتخابات 2019 تضمن ما قالت إنها تجاوزات ارتكبها حزبا حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف عيش تونسي، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط، وهو ما نفت الأطراف الثلاثة صحته.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس، وبينها حزبا "النهضة و"قلب تونس" وائتلاف "عيش تونسي"، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أنهمت نظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.