باريس.. القبض على خالد العتيبي أحد المتهمين في جريمة قتل جمال خاشقجي

ذكرت مصادر أمنية وقضائية أن أحد السعوديين المشتبه بهم في مقتل جمال خاشقجي اعتقل في فرنسا صباح يوم الثلاثاء 7 ديسمبر/ كانون الأول. وبحسب معلومات موقع RTL الفرنسي، أن المعتقل هو خالد عائض العتيبي، وهو أحد أعضاء الفريق الذي اغتال الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وخالد العتيبي مطلوب من الإنتربول بموجب مذكرة توقيف صادرة عن تركيا. وقد قبض على العضو السابق في الحرس الملكي صباح يوم الثلاثاء 7 ديسمبر (9:30 صباحًا) في مطار شارل ديغول في باريس، بينما كان على وشك المغادرة للرياض.

ووضع العتيبي رهن الاعتقال القضائي، فيما تسعى شرطة الحدود لتأكيد هويته بشكل نهائي.

كان الرجل البالغ من العمر 33 عامًا يحمل جواز سفره الحقيقي، ويسافر باسمه الحقيقي. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أُبلغ بمذكرة التوقيف بحقه هذه.