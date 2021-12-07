تخريج دفعة من 300 مقاتل من الجيش الوطني السوري

استكمل 300 مقاتل من الجيش الوطني السوري دورة عسكرية شمالي سوريا، لينضموا بذلك إلى فرقة "الحمزة" المقاتلة.

استمرت الدورة شهرين في مدينة رأس العين، التي حررها الجيشان التركي والوطني السوري من تنظيم "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ضمن عملية "نبع السلام".

وأفاد مراسل الأناضول بأن فرقة "الحمزة" أقامت حفل تخرج للمقاتلين الجدد في أكاديمية "الشهيد عبد الكريم عبد الله" الحربية، وقد استعرض المقاتلون مهاراتهم في فنون القتال عن قرب والدفاع عن النفس.

وحضر حفل التخرج كل من القائد العام لفرقة "الحمزة" سيف أبو بكر، ورئيس المجلس المحلي لمدينة رأس العين محمد هوشو، بالإضافة إلى عدد من وجهاء العشائر في المدينة.

ومن المنتظر أن يتمركز المقاتلون الجدد في المناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وتشكل الجيش الوطني السوري من اندماج عدد كبير من فصائل الجيش السوري الحر، وهو يتمركز في مناطق واسعة شمالي سوريا ساهم في تحريرها إلى جانب الجيش التركي، ضمن عمليات "نبع السلام" و"غصن الزيتون" و"درع الفرات".